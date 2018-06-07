Ещё
У Microsoft появился дата-центр на дне моря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Microsoft появился дата-центр на дне моря 

Мир24 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания Microsoft сообщила об установке дата-центра около Оркнейских островов недалеко от побережья Шотландии на глубине 35,5 м. Сейчас там содержатся 864 сервера, которые используют для охлаждения процессов морскую воду. Центр подключили к источнику питания и интернету с помощью кабеля, протянутого по морскому дну до соседнего острова.
Подводный центр обработки данных составляет часть технологического гиганта проекта Natic initiative, предназначенного для исследования более энергоэффективных центров обработки данных.
Это не первая попытка Microsoft установить подводный дата-центр. В 2015 году была затоплена установка на дне океане вблизи американского штата Калифорния. Тогда она проработала всего 105 дней, несмотря на то, что была значительно меньших размеров. Первый тест предназначался для того, чтобы проверить возможность управлять подводным центром данных, второй — узнать является ли концепция практичной и экологичной в использовании.
Мир24: последние новости
Биологи синтезировали уничтожающий мозг человека белок Intel презентовала 28-ядерный процессор Новый экипаж отправился к МКС с Байконура
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь47
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения140
Украинцы присоединились к скандалу с Ефремовым82
Захарченко могут вернуть миллиарды187
Россиянам добавят еще один выходной113
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
06:22
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь
Криминал Происшествия
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
00:36
Британцы избавились от улики по делу Скрипалей
В мире
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение