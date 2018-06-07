У Microsoft появился дата-центр на дне моря

Компания Microsoft сообщила об установке дата-центра около Оркнейских островов недалеко от побережья Шотландии на глубине 35,5 м. Сейчас там содержатся 864 сервера, которые используют для охлаждения процессов морскую воду. Центр подключили к источнику питания и интернету с помощью кабеля, протянутого по морскому дну до соседнего острова.

Подводный центр обработки данных составляет часть технологического гиганта проекта Natic initiative, предназначенного для исследования более энергоэффективных центров обработки данных.

Это не первая попытка Microsoft установить подводный дата-центр. В 2015 году была затоплена установка на дне океане вблизи американского штата Калифорния. Тогда она проработала всего 105 дней, несмотря на то, что была значительно меньших размеров. Первый тест предназначался для того, чтобы проверить возможность управлять подводным центром данных, второй — узнать является ли концепция практичной и экологичной в использовании.