Ещё
Хантсман посетит Байконур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол США в РФ будет присутствовать при запуске корабля «Союз» с Байконура 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Посол США в России Джон Хантсман 6 июня будет присутствовать на Байконуре при запуске корабля "Союз МС-09" с российско-американо-германским экипажем на Международную космическую станцию (МКС).
Об этом во вторник сообщил заместитель главы диппредставительства Энтони Годфри на приеме в американском посольстве в Москве.
"Посол Джон Хантсман сегодня утром отправился на космодром Байконур. Завтра он будет присутствовать при запуске корабля "Союз" с участием космонавтов из России, США и Германии", — сказал Годфри.
В составе экипажа корабля космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст (Германия).
Запуск корабля к МКС намечен на 6 июня в 14:12 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти 8 июня в 16:07 мск.
ТАСС: последние новости
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере человеческую роговицу WSJ: SpaceX отложила до середины 2019 года первый полет космических туристов на Луну В Сан-Хосе открывается ежегодная конференция разработчиков Apple
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности425
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1254
Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня8
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ201
Известный дизайнер найдена мертвой3
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение