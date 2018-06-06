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NASA продлевает миссию Juno
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NASA продлевает миссию аппарата Juno возле Юпитера 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Межпланетный космический аппарат Juno, миссия которого уже через несколько недель должна была завершиться эффектным падением в атмосферу Юпитера, может продолжать работу еще как минимум несколько лет. Официальный веб-сайт Juno пока не сообщает об этом, однако новость появилась в авторитетных СМИ, таких как The Business Insider.
«NASA одобрило продолжение деятельности Juno до 2022 года для завершения всех запланированных исследований, — подтвердил в письме для Gizmodo Скотт Болтон (Scott Bolton), возглавляющий научную работу миссии. — На каждую орбиту времени уходит больше, чем мы рассчитывали, поэтому Juno требуется время на сбор необходимых данных».
Зонд Juno стартовал в 2011 году и прибыл к цели — в систему Юпитера — пять лет спустя. С тех пор он успел прислать на Землю массу ценной информации, наблюдав и знаменитое Красное пятно, и полярные сияния газового гиганта. Но без «ложки дегтя» в миссии не обошлось: Juno так и не смог выйти на расчетную орбиту с периодом около 14 суток.
Сбой в гелиевых клапанах основного двигателя заставил его остаться на сильно вытянутой траектории с периодом больше 50 дней, лишь на некоторых участках сближаясь с Юпитером. В результате аппарат сумел провести меньше наблюдений, чем рассчитывали ученые. Однако в остальном Juno находится в хорошей форме и вполне способен продолжать миссию, восполнив нехватку сближений дополнительным временем.
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