На Сатурне полярные сияния бывают даже в полдень

Быстрое вращение и мощное магнитное поле Сатурна позволяют сияниям появляться на этой планете даже в полдень. Явление возникает благодаря пересоединению магнитных силовых линий на дневной стороне магнитосферы тела, хотя ранее считалось, что условия в ней к этому не располагают. Результаты изложены в журнале Nature Astronomy.

Магнитное пересоединение — распространенный в космосе процесс, в результате которого заряженные частицы быстро ускоряются и порождаются такие события как вспышки на Солнце и других звездах, а также полярные сияния. При солнечной вспышке плазма с вмороженным магнитным полем выбрасывается в космос, ее часть может достигнуть Земли. При столкновении с магнитосферой нашей планеты заряженные частицы отклоняются к полюсам, сталкиваются с атомами в атмосфере, что и приводит к появлению сияний. Подобные события также наблюдались на Венере, Марсе, Юпитере, Сатурне и Уране.

Ранее было показано, что пересоединения происходят на дневной стороне магнитопаузы — границе магнитосферы, на которой давление собственного магнитного поля планеты уравновешивается давлением окружающей плазмы. Также были указания на то, что такие процессы происходят на ночной стороне магнитодиска — кольце плазмы около экватора планеты, который состоит из оставленного лунами Юпитера вещества. Тем не менее, ранее считалось, что на дневной стороне магнитодиска пересоединений быть не может, так как он становится толще от воздействия солнечного ветра.

В новой работе астрономы воспользовались данными завершенной в прошлом году миссии Cassini. Они смогли получить свидетельства того, что в магнитодиске Сатурна пересоединения происходят даже в полдень. Авторы отмечают, что кажущееся несоответствие связано с быстрым вращением планеты, которая делает оборот вокруг оси примерно за десять часов. Настолько быстрое движение может сжимать магнитодиск и создавать в нем подходящие условия для пересоединений. Согласно расчетам астрономов, интенсивности этого процесса должно хватать для создания полярных сияний на дневной стороне.

Астрономы также пишут, что их выводы можно применить и к другим телам, где могут быть упущенные из виду сияния, так как не была учтена скорость вращения. В частности, они высказывают идею, что подобный процесс может быть ответственен за часть необъясненных пульсаций яркости Юпитера.