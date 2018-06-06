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В Японии изобрели летающий зонт
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В Японии изобрели летающий зонт 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Японская компания Asahi Power Services создала летающий зонт — беспилотный аппарат, который способен парить над своим владельцем, передаёт телеканал NHK.
Сообщается, что разработаны две модели зонта. Они снабжены камерами распознавания владельца и могут защищать его от дождя при ходьбе.
В компании отметили, что в настоящее время идёт работа над третьей моделью устройства. Планируется, что летающие зонты представят на рынке через два года.
В 2017 году сообщалось, что японские учёные планируют впервые за тысячу лет изменить конструкцию зонта.
RT на русском: последние новости
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