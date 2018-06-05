Первые четвероногие выползли на сушу через устья рек

Палеонтологи определили солёность воды, в которой жили одни из первых известных четвероногих, и пришли к выводу, что те населяли дельты рек. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature группой во главе с Минь Чжу (Min Zhu) из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук

Ихтиостеги — это род вымерших животных, происходящий от кистепёрых рыб. Они представляют собой одно из древнейших промежуточных звеньев между рыбами и амфибиями. Эти животные населяли Землю 365 миллионов лет назад, в конце девонского периода. От них произошла линия земноводных, ныне полностью вымершая.

Как уточняет ресурс phys.org, первые останки этих примечательных существ были найдены ещё в 1929 году. Вскоре палеонтологи определили, что ихтиостеги проводили в воде всю свою жизнь или, по крайней мере, большую её часть. Дышали они при помощи жабер и имели приспособленный для плавания хвост. Где обитали эти животные, в прибрежной полосе морей или же в пресноводных водоёмах? Другими словами, были ли они колонизаторами суши (ведь река или озеро всё-таки располагаются на материке)? Спор по этому поводу растянулся на десятилетия.

Первые известные останки были найдены в песчаниках, сформировавшихся, скорее всего, в пресной воде. Однако позже кости ихтиостегов были обнаружены в отложениях, характерных для иных вод: менее солёных, чем обычная морская, но всё же не пресных.

Группа Чжу подошла к вопросу с другой стороны. Палеонтологи исследовали 51 экземпляр останков, найденных вместе с плакодермами (более известными как панцирные рыбы) и лопастепёрыми рыбами. Находки были сделаны в Западном Китае и Восточной Гренландии. Используя новый метод, учёные определяли содержание различных изотопов серы, кислорода и углерода в древних костях. Дело в том, что этот показатель зависит от солёности воды. Например, в морской влаге отношение концентраций изотопов сера-34/сера-32 чуть-чуть выше, чем в пресной.

На первый взгляд, результаты оказались противоречивыми. Судя по изотопам серы, ихтиостеги жили в солёной воде, а по изотопам кислорода — часть времени они проводили в пресной. Исследователи предположили, что такая картина соответствует обитанию в дельтах рек.

Чтобы проверить эту гипотезу, они измерили содержание тех же изотопов в костях современных животных, живущих в таких пограничных местах обитания. В частности, исследованию подверглись останки крокодилов, красноухих флоридских черепах и различных рыб. Выявленная картина оказалась очень похожей на ту, что демонстрировали ископаемые.

Как полагают авторы, ихтиостеги могли переносить различную солёность, в случае надобности обретаясь и в море, и в пресноводном водоёме. Не исключено, что именно такая неприхотливость помогла им пережить позднедевонское вымирание и внести свою лепту в заселение суши.

Напомним, что "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как двигались первые покорители тверди и какую роль в их дыхании играла костная ткань. Рассказывали мы и о колонизации суши растениями.