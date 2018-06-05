Зарплаты ученых в России резко выросли

Зарплаты ученых в начале года выросли в 2,36 раза

Оклады российских научных сотрудников в I квартале 2018 выросли на 136% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. В денежном эквиваленте средняя заработная плата по России составила 95,5 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор Высшей школы экономики

Согласно данным НИУ ВШЭ, в связи с выполнением «майских указов» в наибольшей степени увеличилось финансирование научных работников. В обзоре прирост зарплат ученых в I квартале 2018 оценивается в 136%, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию (4%). Также существенно выросли оклады преподавателей (рост на 58%, среднее значение — 78 тысяч рублей) и врачей (рост на 48%, среднее значение — 73 тысяч рублей).

Минэкономразвития в прогнозе на этот год предполагало? что зарплаты увеличатся на уровне инфляции — 4,1%. Однако по данным Росстата , оплата труда в среднем по России выросла в I квартале 2018 года на 11% и составила 42,3 тысяч рублей.

Эксперты неоднократно отмечали, что зарплаты научных сотрудников во многих случаях «увеличились» за счет манипуляций со ставками. Вероятно, это было связано с прошедшими выборами президента России. По словам директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, в бюджете не заложены средства на поддержку уровня оплаты труда ученых в размере 200% от средней по региону, как предполагают «майские указы». Также высказывались предположения о том, что в следующих кварталах 2018 года рост зарплаты перестанут расти и даже, возможно, начнут уменьшаться.