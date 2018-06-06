Ещё
Названа спасающая жизнь песня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа способная спасти жизнь песня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / SimpleFoto
Песня Macarena испанской группы Los Del Rio может помочь при выполнении непрямого массажа сердца — ее ритм в 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку. Об исследовании испанских ученых пишет Science Alert.
В эксперименте, организованном медиками из Барселонского университета, приняли участие 164 студента. Их разделили на три группы — первая выполняла компрессию грудной клетки под удары метронома, добровольцев из второй попросили напевать про себя Macarena, третья группа стала контрольной.
После двух минутного массажа сердца выяснилось, что лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. На втором месте добровольцы, напевавшие испанскую песню, — 74% из них попадали в ритм. Хуже всех справились студенты, которые не пользовались ни метрономом, ни Macarena — нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.
Авторы исследования отмечают, что, хотя эффективность метронома оказалась выше, его не всегда просто найти, поэтому знание хита 90-х может спасти чью-то жизнь.
Ранее американские ученые установили, что у женщин меньше шансов получить сердечно-легочную реанимацию в общественном месте, чем у мужчин. Необходимую медицинскую помощь при остановке сердца в получают 45% мужчин и 39% женщин. Столь разные показатели связаны с физическими и психологическими барьерами.
РИА Новости: последние новости
У берегов США полторы тысячи дельфинов плыли вокруг двух китов Рогозин и Хантсман выразили надежду на улучшение отношений между странами Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине1506
В Сети появились фото «Бука» перед уничтожением MH1787
Россия возрождает «проклятье» флота США322
Путин назвал условие исчезновения России373
«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России262
Видео
06:31
Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом
Общество
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
01:00
«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко
Политика Общество
00:59
В Сети появились фото «Бука» перед уничтожением MH17
Происшествия В мире
01:39
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине
Шоу-бизнес В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
00:19
Стена здания обрушилась в Калининграде
Происшествия
03:55
Жену Трампа объявили пропавшей без вести
Политика Общество
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение