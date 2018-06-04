Ещё
Apple показала iOS 12
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple показала iOS 12 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Apple
Корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS. Презентация прошла в рамках конференции WWDC, трансляция которой велась на сайте компании.
В Apple объявили, что ускорят производительность всех устройств на новой версии ОС. Так, приложения будут запускаться на 40 процентов быстрее, а камера — на 70 процентов. Разработчики также полностью переделали приложение «Фото», обновив дизайн и улучшив поиск по фотографиям. В системе появится новое приложение Measure, которое в дополненной реальности позволяет измерять размеры объектов.
В шторке уведомлений появилась группировка по приложениям. Каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в соцсетях или мессенджерах. Также можно будет задать ограничение на время использования смартфонов.
Анимоджи научились показывать язык. Появились новые маски с динозавром, тигром, призраком и коалой. Пользователи смогут также создавать свои анимоджи на основе собственного лица.
iOS 12 будет доступна на всех тех же устройствах, что получали iOS 11 (начиная с iPhone 5s, iPad Air и Mini 2).
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил возврат Крыма Украине132
Турция использовала С-400 для шантажа Америки115
Российского олигарха оставили без денег332
Украина закрыла Азовское море463
Леонтьеву вызвали скорую46
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение