HoloLens может провести слепого через сложное здание

HoloLens теперь может провести слепого через сложное здание

HoloLens, «компьютер для лица» от Microsoft , предназначен для смешивания цифровых изображений с реальным миром. Однако ученые обнаружили, что гарнитура также весьма неплохо справляется с необычным делом: помогает слепым людям пробираться сквозь здания и лучше понимать, какие объекты находятся вокруг них. Исследователи из Калифорнийского технологического института создали новое приложение-гид для HoloLens, взяв за основу возможности отображения объектов и пространства в режиме реального времени в устройстве, а также динамиков, которые могут заставить звук поступать из разных точек трехмерного пространства. Они использовали эти функции для сопоставления сложного пути через здание кампуса и создали виртуальное руководство, помогающее слепому человеку перемещаться по зданию.

Как это работает в реальности? Женский голос направляет слепого человека с HoloLens, подсказывая, что «с обеих сторон перила», «вверх по лестнице», «повернитесь направо». Человек следует командам, легко передвигаясь из лобби вверх по лестницам, попадая в нужные дверные проемы, пока не окажется в комнате на втором этаже.

Пока приложение опробовали семь испытуемых. Все добрались до места назначения с первой попытки, правда, один немного сбился. Маркус Мейстер, профессор Калтеха и соавтор исследования, считает, что оно может в конечном итоге привести к появлению устройства, которое будет помогать людям с ослабленным зрением в таких местах, как отели или торговые центры, облегчит им работу в незнакомых местах. На открытом воздухе подобные навигаторы уже функционируют, но в закрытом помещении, как отмечает Майстер, вариантов не так-то много.