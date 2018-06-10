Найдена систему с землеподобными планетами

Астрономы нашли систему с тремя землеподобными планетами

Первая такая система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет.

Астрономы из испанского Университета Овьедо по данным телескопа «Кеплер» пришли к выводу, что в космосе есть две новые планетные системы и три землеподобные планеты. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Отмечается, что первая такая система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет и содержит три каменистых планеты радиусом как у Земли и весом в 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли.

Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, которые в два раза больше нашей планеты и в пять раз тяжелее.