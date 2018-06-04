Ещё
Построена математическая модель солитонов в плазме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Построена математическая модель солитонов в космической плазме 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Российские ученые совместно с грузинским коллегой впервые математически доказали возможность формирования в космической плазме двумерных и трехмерных волновых объектов — солитонов — и нашли условия их появления и существования. С помощью полученных результатов можно будет, например, сделать системы космической навигации и связи более устойчивыми, а космические полеты — более безопасными. Результаты исследования опубликованы в Advances in Space Research
В отличие от обычных волн, в которых максимумы и минимумы повторяются, следуя друг за другом, солитон похож на единичный «всплеск», который распространяется, не изменяя своей формы. Поэтому его поведение похоже скорее на частицу, а не на волну. Например, при столкновении солитоны не накладываются друг на друга, как обычные волны, а, взаимодействуя, как бы отталкиваются друг от друга. Из таких частицеподобных импульсов состоят фундаментальные структуры волнового мира.
Ученые из Казанского федерального университета, Казанского научно-исследовательского технического университета и Тбилисского государственного университета выявили условия, при которых в солнечной короне, магнитосфере и ионосфере Земли возникают эти нелинейные волновые структуры. Результаты были получены на основе теории, описывающей динамику солитонов в околоземной и космической плазме, предложенной ранее авторами.
По заявлению ученых, результаты их исследований могут быть использованы также при изучении других нелинейных систем, например, уединенных волн в верхней атмосфере и океане, уединенных импульсов в лазерной плазме и других.
Индикатор: последние новости
Внутри мумии птицы оказался мертворожденный младенец без мозга В России запатентовали магнитный стимулятор мозга нового типа Построена полная модель гибели звезды у черной дыры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла Азовское море341
«Потеря» Петербурга, оправдание Киселева и другие события дня50
Рубль скоро упадет102
Известный певец попал в аварию из-за уснувшего таксиста30
Путин провел масштабные увольнения силовиков209
Видео
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение