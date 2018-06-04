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РФ разработала варианты многоразовой космической ракеты
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Россия разработала несколько вариантов многоразовой космической ракеты 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Пресс-служба ФПИ
Российские разработчики многоразовой "крылатой" ракеты проработали несколько вариантов ее облика, сообщил журналистам заместитель генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов.
Ранее в Фонде перспективных исследований РИА Новости сообщили, что испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год. Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки до 600 килограммов. По предварительным расчетам, стоимость вывода будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород — сжиженный метан". Запускать ракеты планируется с мобильных комплексов.
"В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов", — сказал Герасимов.
Работы проводились специалистами Фонда перспективных исследований, Роскосмоса и АО "ЭМЗ им. В. М. Мясищева" ("ЭМЗ Мясищева" входит в Дивизион транспортной авивации ПАО "ОАК", где головной компанией является "Ильюшин").
По словам Герасимова, изучив проекты многоразовых ракет-носителей, специалисты пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение самолетным способом.
"Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту, заканчивая возвращением и автоматической посадкой", — рассказал Герасимов.
В настоящее время многоразовые ракеты-носители созданы только двумя частными американскими компаниями — SpaceX и Blue Origin.
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