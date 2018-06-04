Россияне создали уникальный материал

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Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН создали уникальный материал с рекордной температурой плавления, сообщили в ДВФУ.
На сегодня рекорд в тугоплавкости с температурой плавления в 4200 градусов по шкале Кельвина принадлежит карбиду тантала-гафния Ta4HfC5. Как отметили в ДВФУ, сейчас замерить температуру выше 4200К в принципе невозможно, но ученым удалось рассчитать, что новый материал имеет теоретически предсказанную температуру на 200К выше, передает РИА «Новости».
Образец материала получен в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния и может быть применен в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве.
«Мы уверены, что новый материал найдет широкое применение в передовых отраслях промышленности. Сейчас перед нами стоит задача оптимизировать процесс и глубоко изучить пути твердофазных превращений, протекающих в ходе синтеза», — заявил директор Академического департамента ядерных технологий ДВФУ Иван Тананаев.
Напомним, в феврале ученые из Санкт-Петербурга создали на основе силикона материал, который не разрушается при высокой температуре и может стать ключевым компонентом обшивки космических кораблей.
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