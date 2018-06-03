Космонавтов МКС встретят с черешней

Космонавтов МКС, возвращающихся на Землю, спасатели встретят с черешней

Спасатели Центрального военного округа (ЦВО) встретят с черешней космонавтов Международной космической станции, возвращающихся в воскресенье на Землю, сообщает округ.

"Авиационные силы, средства поиска и спасения Центрального военного округа встретят со свежей черешней участников МКС, возвращающихся сегодня на Землю на корабле "Союз-МС-07", — говорится в сообщении.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге

Летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных, уточняет ЦВО.