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Космонавтов МКС встретят с черешней
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Космонавтов МКС, возвращающихся на Землю, спасатели встретят с черешней 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : Twitter/Scott D. Tingle
Спасатели Центрального военного округа (ЦВО) встретят с черешней космонавтов Международной космической станции, возвращающихся в воскресенье на Землю, сообщает округ.
"Авиационные силы, средства поиска и спасения Центрального военного округа встретят со свежей черешней участников МКС, возвращающихся сегодня на Землю на корабле "Союз-МС-07", — говорится в сообщении.
Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована в 15.40 мск в 180 километрах юго-восточнее города Жезказган. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.
Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
Летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных, уточняет ЦВО.
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