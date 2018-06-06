Ракета с «Союзом» стартовала с Байконура

Очередная экспедиция стартовала с Байконура к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" (экипаж из трех человек) стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.

Общее руководство пуском вел Дмитрий Рогозин — впервые в должности главы космического.

Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю (МИМ) станции 8 июня в 16.07 мск. На станции экипаж проведет 187 дней.

На "Союзе МС-09" к МКС отправятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон.

За пуском наблюдали первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, посол США в России Джон Хантсман, глава ESA Йохан Дитрих Вернер, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и первый немецкий космонавт Зигмунд Йен.

Прокопьев — военный летчик дальней авиации, участвовавший в воздушной части парада 9 мая 2010 года: в День Победы он пролетел над Красной площадью на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Ауньон раньше работала врачом космонавтов, на МКС она возьмет свой собственный стетоскоп. Герст — ученый-вулканолог.

Прокопьеву предстоит вместе с уже находящимся на станции Олегом Артемьевым выйти 15 августа в открытый космос. Космонавты установят на внешней поверхности станции аппаратуру эксперимента по мониторингу миграций диких животных и птиц ICARUS.

Как ранее рассказывали члены экипажа "Союза МС-09", они попробуют на станции сыграть в игру наподобие футбола в честь проходящего в России чемпионата мира. Кроме того, Прокопьев с Герстом заключили пари — если в ходе чемпионата команды России и Германии встретятся, каждый из них поставит на свою команду.

В случае победы российской сборной Герсту нарисуют на лбу российский флаг. А если первенство окажется за немцами, Прокопьеву придется сделать такую же прическу, как у немецкого астронавта, то есть побриться налысо.