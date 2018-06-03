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Экипаж МКС перешел на «Союз МС-07»
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Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел на «Союз МС-07» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники длительной экспедиции 54/55 на Международную космическую станцию (МКС) в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи перешел на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" и в 09:03 мск закрыл люки. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Космонавты попрощались с коллегами и перешли на борт пилотируемого корабля "Союз МС-07", закрыв за собой переходные люки на МКС", — сказал представитель ЦУП.
В "Союзе" космонавты переоденутся в летные скафандры и проверят работоспособность систем корабля и герметичность люков.
Команда на отстыковку от МКС будет выдана в 12:16 мск. После этого корабль отделится от станции, следующие несколько часов космонавты будут находиться в автономном полете. Вход в плотные слои атмосферы запланирован на 15:17 мск, в 15:41 мск спускаемый аппарат должен приземлиться в степях Казахстана недалеко от города Жезказган.
Ожидается, что Шкаплеров доставит на Землю мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который привез в марте этого года на станцию экипаж корабля "Союз МС-08". Планируется, что этот мяч будут использовать в первом матче чемпионата, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-09" стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.

Поисково-спасательная операция

Ранее два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа провели разведку района посадки космонавтов. Военные оценили местность на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники и искусственных сооружений. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.
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