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Крымский мост сфотографировали из космоса
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Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с международной космической станции.
"Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge (Крымского моста — Прим. ред.) из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли", — написал космонавт у себя в Twitter.
Накануне Шкаплеров передал командование МКС американцу Эндрю Фойстелу.
Мост в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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