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Из Тихого океана начнут следить за космическим мусором
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Из Тихого океана начнут следить за космическим мусором 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / JohanSwanepoel
Российская оптико-электронная станция контроля космического пространства может быть установлена на территории Новой Зеландии в Тихом океане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее подобные комплексы были размещены Россией на территории Бразилии и ЮАР. Они обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тысяч километров. Комплексы наблюдения предназначены для выявления опасных сближений космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружения разрушений объектов на орбитах и сопровождения их входа в атмосферу.
"Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что вопрос о размещении станции именно в Новой Зеландии еще находится на стадии обсуждения, российская сторона по этому вопросу пока не обращалась к своим зарубежным коллегам.
Помимо того, в число российских станций за рубежом может войти станция в Мексике. "Решение от мексиканской стороны на размещение станции может быть получено в июне", — сказал собеседник.
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