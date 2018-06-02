Из Тихого океана начнут следить за космическим мусором

Российская оптико-электронная станция контроля космического пространства может быть установлена на территории Новой Зеландии в Тихом океане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее подобные комплексы были размещены Россией на территории Бразилии ЮАР . Они обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тысяч километров. Комплексы наблюдения предназначены для выявления опасных сближений космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружения разрушений объектов на орбитах и сопровождения их входа в атмосферу.

"Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вопрос о размещении станции именно в Новой Зеландии еще находится на стадии обсуждения, российская сторона по этому вопросу пока не обращалась к своим зарубежным коллегам.