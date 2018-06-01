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Создан алгоритм против распознавания лиц
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Создан алгоритм, который мешает системе распознавания лиц 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Технология распознавания лиц, вне всяких сомнений, является полезной и нужной разработкой, но при всех своих достоинствах она может нести и вред, нарушая свободу человека и позволяя проводить слежку за ним. Специально для этих целей и был создан алгоритм, который нарушает работу системы распознавания, не разрешая ей вторгаться в частную жизнь.
Новая система построена на основе глубокого машинного обучения, а значит способна самосовершенствоваться в будущем. Сам же алгоритм использует динамические способы разрушения алгоритмов распознавания. Для разработки системы противодействия ученые использовали два ИИ, которые боролись друг с другом. Один работал для идентификации лиц, а другой пытался ее нарушить. Результатом этой «войны» стало создание особого фильтра (пока только для фотографий), который заменяет определенные пиксели на изображениях таким образом, что человеческий глаз не может увидеть разницы, а вот система распознавания лиц дает сбой. Как заявил автор работы профессор Пархам Аараби,
«Сейчас алгоритмы нейронных сетей постоянно совершенствуются и по одному изображению могут узнать очень многое о человеке. И из-за этого конфиденциальность — реальная проблема».
Профессор Аараби протестировал свое изобретение на фотографиях 600 людей различной этнической и гендерной принадлежности. В итоге выяснилось, что система способна снижать долю распознанных лиц со 100% до 0,5%. Но это еще не все. В ходе исследования был обнаружен довольно приятный бонус: система не просто мешает алгоритму распознавать лица, но и не дает считывать цвет кожи, этническую принадлежность, пол, мимику и так далее, делая фото «просто картинкой» для алгоритма распознавания.
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