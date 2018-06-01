Ещё
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com
В новом iPhone может появиться функция, которая будет ограничивать время использования смартфона. Об этом сообщает Bloomberg.
На следующей неделе, с 4 по 8 июня, Apple проведет ежегодную конференцию WWDC (Worldwide Developers Conference) в Калифорнии, на которой будут представлены новинки компании, в том числе и новое программное обеспечение iOS 12. В нем ожидают увидеть опцию, которая снизит время использования iPhone или заставит относиться к этому более осознанно.
Apple представит технологию «Цифровое здоровье» (Digital Health), которая будет включать в себя ряд инструментов, показывающих пользователям, как они используют свои гаджеты и тратят время в приложениях.
Предполагается, что «Цифровое здоровье» проанализирует данные об использовании приложений и позволит установить ограничения. Как именно будет действовать алгоритм, пока не известно: либо пользователи будут получать предупреждения о чрезмерном использовании, либо приложение будет автоматически блокироваться.
Как правило, на конференции Apple рассказывает о функциях, которые делают использование техники более удобным, заставляя покупателей обращаться к своим устройствам как можно чаще. Однако 2018 год станет исключением, так как новые технологии помогут клиентам бороться с растущей во всем мире зависимостью от гаджетов.
После презентации iOS 11 клиенты Apple смогли видеть данные об использовании каждого приложения, но технология была направлена на увеличении времени работы батареи, а не на преодоление зависимости.
Apple задумалась о цифровой зависимости после того, как два акционера компании предупредили, что чрезмерное использование смартфонов детьми может негативно сказаться на их развитии и здоровье. Они призвали разработчиков принять меры для преодоления зависимости у несовершеннолетних.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карты Visa перестали работать106
Украину заставят отказаться от абсурдных требований к РФ168
Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном57
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина43
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией709
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение