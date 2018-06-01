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Найдено старейшее в Италии оливковое масло
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Ученые выяснили, когда в Италии начали производить оливковое масло 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Оливковое масло производилось в Италии еще четыре тысячи лет назад, то есть на 700 лет раньше, чем считалось до этого, свидетельствуют результаты исследования группы ученых из университета Южной Флориды.
Исследование проводила группа ученых под руководством итальянца Давиде Танази. Результаты опубликованы в журнале Analytical Methods.
Работа Танази строится на химическом анализе образцов емкостей для хранения, обнаруженных в 90-х годах прошлого века в Кастеллуччо на Сицилии и предположительно относящихся к концу III — началу II тысячелетия до нашей эры.
"Мы хотели узнать, для чего их (емкости) использовали, поэтому провели химический анализ органических остатков, обнаруженных внутри", — рассказал сам Танази. Его комментарий приводится на сайте университета Южной Флориды.
В ходе анализа на всех трех исследуемых образцах ученые обнаружили масляную и линолевую кислоты — характерные признаки того, что в данных емкостях хранилось оливковое мало.
"Результаты, полученные в ходе изучения трех образцов из Кастеллуччо, являются первым химическим свидетельством самого старого оливкового масла в итальянский доисторический период, что отодвигает систематическое производство оливкового масла по крайней мере на 700 лет", — заключил Танази.
Как уточняется на сайте университета, до исследования Танази единственными известными "химическими следами" оливкового масла были только органические остатки в емкостях для хранения из Козенцы и Лечче на юге Италии, предположительно относящихся к XII-XI векам до нашей эры.
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