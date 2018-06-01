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Создан первый «струйный» 3D-принтер
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В MIT построили первый «струйный» 3D-принтер 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
До сих пор софт для 3D-печати преобразовывал математическое описание объекта в набор геометрических форм, которые принтер может воспроизвести; технология, предложенная группой инженеров под руководством Нери Оксман (Neri Oxman), позволяет работать с отдельными элементами в пространстве. Это, в частности, позволяет печатать объекты, неоднородные по цвету и фактуре, а также увеличить точность; разрешение прототипа, собранного в MIT, составляет 2,3 млн вокселей на кубический сантиметр, и может быть увеличено.
На практике это означает, что данные о пространственном строении объектом, которые собирают сканирующие инструменты — такие как магнитно-резонансный томограф — можно использовать напрямую для печати объектов, без предварительного сведения математического описания структуры к простейшим геометрическим формам, и задавать цвета отдельных вокселей. В результате напечатанный объект выглядит максимально похожим на оригинал, а оригиналом может быть живой орган (например, сердце) останки ископаемых животных, археологические артефакты. Авторы статьи, опубликованной в Science Advances, также отмечают, что технологию можно использовать не только для воспроизведения существующих объектов, но и для создания новых, нарисованных в программах для трехмерного моделирования.
Для демонстрации возможностей новой технологии группа напечатала несколько предметов очень сложной формы и структуры, с цветными и прозрачными участками. Руководитель исследования, профессор Нери Оксман, по совместительству художница; она работает на стыке технологий и скульптуры, с 3D-печатью, много экспериментирует с фактурой и геометрией.
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