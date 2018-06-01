На Луне нашли фашистский след

Можно ли закрыть глаза на связь с нацистами руководителя американской лунной программы, задает вопрос Daily Star.
Руководителя американской космической программы в разгар противостояния США с СССР Вернера фон Брауна, британский таблоид Daily Star уличил в тесной связи с фашистами.
Фон Браун был немецким конструктором ракетно-космической техники. После Второй мировой войны он был тайно вывезен из Германии в США вместе с 1600 своих соотечественников.
Именно он возглавил американскую лунную программу. Правительство США тогда поставило ему задачу во что бы то ни стало обогнать СССР в космической гонке.
А после знаменитой высадки на Луну фон Браун получил медаль «За выдающуюся службу».
Однако, теперь в США и Британии активно обсуждается его причастность к военным преступлениям фашистской Германии.
«Но он действительно был нацистским офицером, который поддерживал Адольфа Гитлера», — приводит издание слова автора подкаста Картера Роя.
Во времена правления Гитлера Вернер фон Браун занимался разработкой ФАУ-2 — первой в мире баллистической ракеты дальнего действия. После того, как поражение Германии в войне стало очевидным, он сдался американцем в самом начале мая 1945 года и после этого был перевезен в США.