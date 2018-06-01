Ещё
На Луне нашли фашистский след
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: на Луне нашли фашистский след 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: pixabay
Можно ли закрыть глаза на связь с нацистами руководителя американской лунной программы, задает вопрос Daily Star.
Руководителя американской космической программы в разгар противостояния США с СССР Вернера фон Брауна, британский таблоид Daily Star уличил в тесной связи с фашистами.
Фон Браун был немецким конструктором ракетно-космической техники. После Второй мировой войны он был тайно вывезен из Германии в США вместе с 1600 своих соотечественников.
Именно он возглавил американскую лунную программу. Правительство США тогда поставило ему задачу во что бы то ни стало обогнать СССР в космической гонке.
А после знаменитой высадки на Луну фон Браун получил медаль «За выдающуюся службу».
Однако, теперь в США и Британии активно обсуждается его причастность к военным преступлениям фашистской Германии.
«Но он действительно был нацистским офицером, который поддерживал Адольфа Гитлера», — приводит издание слова автора подкаста Картера Роя.
Во времена правления Гитлера Вернер фон Браун занимался разработкой ФАУ-2 — первой в мире баллистической ракеты дальнего действия. После того, как поражение Германии в войне стало очевидным, он сдался американцем в самом начале мая 1945 года и после этого был перевезен в США.
ТК «Звезда»: последние новости
Стало известно, когда появится сеть 6G Ученые расшифровали шумерские тексты из затерянного города В NASA рассказали, каким будет будущий колонист Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии249
Взрыв на детском мероприятии попал на видео25
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая198
Актрису сбросили с 19 этажа16
У россиян отбирают сберкнижки41
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение