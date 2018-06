Alibaba разработала умную камеру хранения

Alibaba разработала автономного робота-доставщика

Китайская компания Alibaba , работающая в сфере интернет-коммерции, представила несколько разработок, которые, как предполагается, помогут упростить доставку товаров. IT-гигант показал беспилотного доставочного робота, а также «умную» камеру хранения с функцией распознавания лиц.

Робот получил название G Plus, и на данный момент, как передает The Verge, он тестируется в кампусе Alibaba в китайском городе Ханчжоу. Отмечается, что грузовой отсек G Plus может изменять размеры в зависимости от актуального груза; по словам Alibaba, робот также может доставлять свежую еду. Он оснащен навигационной системой, которая использует LIDAR для создания 3D-карты. G Plus способен передвигаться с максимальной скоростью чуть менее 15 километров в час; при этом если робот заметит, что в окружении — множество людей и автомобилей, он может снизить скорость до приблизительно 10 км/ч.

Когда G Plus достигает точки назначения, он автоматически размещает груз в необходимом месте; или же к роботу может подойти заказчик, ввести PIN-код и забрать посылку. Alibaba ожидает, что G Plus начнет полноценно использоваться к концу текущего года.

Кроме того, Alibaba показал и другую разработку — Cainiao box. Это камера хранения, которую человек может установить, например, за дверью квартиры. Устройство оснащено технологией распознавания лиц — таким образом, камера должна открываться только доставщикам и клиентам.

При этом отмечается, что пользователи также могут дистанционно контролировать температуру внутри камеры хранения при помощи мобильного приложения, чтобы, к примеру, сохранить еду теплой или холодной. По идее, с таким устройством заказчик может даже и не открывать дверь доставщику — последний просто положит посылку в камеру хранения. Впрочем, пока Cainiao box представляет собой лишь концепт и Alibaba не раскрыл, когда планирует выпустить разработку.