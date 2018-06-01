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Alibaba разработала умную камеру хранения
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Alibaba разработала автономного робота-доставщика 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции, представила несколько разработок, которые, как предполагается, помогут упростить доставку товаров. IT-гигант показал беспилотного доставочного робота, а также «умную» камеру хранения с функцией распознавания лиц.
Робот получил название G Plus, и на данный момент, как передает The Verge, он тестируется в кампусе Alibaba в китайском городе Ханчжоу. Отмечается, что грузовой отсек G Plus может изменять размеры в зависимости от актуального груза; по словам Alibaba, робот также может доставлять свежую еду. Он оснащен навигационной системой, которая использует LIDAR для создания 3D-карты. G Plus способен передвигаться с максимальной скоростью чуть менее 15 километров в час; при этом если робот заметит, что в окружении — множество людей и автомобилей, он может снизить скорость до приблизительно 10 км/ч.
Когда G Plus достигает точки назначения, он автоматически размещает груз в необходимом месте; или же к роботу может подойти заказчик, ввести PIN-код и забрать посылку. Alibaba ожидает, что G Plus начнет полноценно использоваться к концу текущего года.
Кроме того, Alibaba показал и другую разработку — Cainiao box. Это камера хранения, которую человек может установить, например, за дверью квартиры. Устройство оснащено технологией распознавания лиц — таким образом, камера должна открываться только доставщикам и клиентам.
При этом отмечается, что пользователи также могут дистанционно контролировать температуру внутри камеры хранения при помощи мобильного приложения, чтобы, к примеру, сохранить еду теплой или холодной. По идее, с таким устройством заказчик может даже и не открывать дверь доставщику — последний просто положит посылку в камеру хранения. Впрочем, пока Cainiao box представляет собой лишь концепт и Alibaba не раскрыл, когда планирует выпустить разработку.
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