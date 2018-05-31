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Ракету «Союз-ФГ» украсили символикой ЧМ по футболу
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Ракету «Союз-ФГ» украсили символикой чемпионата мира по футболу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Фото : ЦПК имени Ю.А.Гагарина
На ракету "Союз-ФГ", которой предстоит запустить 6 июня корабль "Союз МС-09" с экипажем к Международной космической станции, нанесли символику чемпионата мира по футболу-2018, фотографии ракеты опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
На станцию должны отправиться россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньон. В составе дублирующего экипажа — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн МакКлейн.
На ракету нанесены надпись на синем фоне с узорами и эмблема, символизирующая освоение космоса, русскую иконопись и любовь к футболу.
Герст выложил фотографии экипажа на фоне третьей ступени ракеты в своем аккаунте Twitter и обратился к сборной Германии с вопросом: "Что вы думаете о нашей специальной раскраске?".
Ранее российские ракеты уже окрашивали особенным образом перед масштабными событиями. Так, головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ", под которым располагался корабль "Союз ТМА-11М", запущенный 7 ноября 2013 года, был украшен символами зимней Олимпиады в Сочи. Последняя запущенная к МКС в 2017 году ракета была украшена портретом прославленного советского конструктора Сергея Королева, а также надписью о его 110-летнем юбилее.
В честь 55-летия первого полета человека в космос на обтекатель ракеты "Союз-ФГ", был нанесен портрет Юрия Гагарина, выполненный в синем и белом цветах. Тогда, в 2016 году, к МКС запускали корабль "Союз ТМА-20М".
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