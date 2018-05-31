Ракету «Союз-ФГ» украсили символикой ЧМ по футболу

Ракету «Союз-ФГ» украсили символикой чемпионата мира по футболу

На ракету "Союз-ФГ", которой предстоит запустить 6 июня корабль "Союз МС-09" с экипажем к Международной космической станции, нанесли символику чемпионата мира по футболу-2018, фотографии ракеты опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

На ракету нанесены надпись на синем фоне с узорами и эмблема, символизирующая освоение космоса, русскую иконопись и любовь к футболу.

Герст выложил фотографии экипажа на фоне третьей ступени ракеты в своем аккаунте Twitter и обратился к сборной Германии с вопросом: "Что вы думаете о нашей специальной раскраске?".

Ранее российские ракеты уже окрашивали особенным образом перед масштабными событиями. Так, головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ", под которым располагался корабль "Союз ТМА-11М", запущенный 7 ноября 2013 года, был украшен символами зимней Олимпиады в Сочи . Последняя запущенная к МКС в 2017 году ракета была украшена портретом прославленного советского конструктора Сергея Королева , а также надписью о его 110-летнем юбилее.