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Нашедший Денисовского человека академик удостоен ордена Александра Невского 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Выдающийся российский ученый академик Анатолий Деревянко, первооткрыватель нового типа древних людей — Денисовского человека, награжден орденом Александра Невского, соответствующий президентский указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в указе, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анатолий Деревянко награжден орденом за заслуги в развитии науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
В 2010 году стало известно о сенсационной находке в Денисовой пещере в Алтайском крае. Пещера 50-тысячелетней давности находится в одной из гор в 250 километрах от города Бийска в долине реки Ануй. Раскопки в ней начались в начале 1980-х годов, после того, как стало понятно, что территория Алтая в силу благоприятных природных условий в далекой древности была местом пребывания предков современного человека.
В пещере ученые нашли останки ранее неизвестного типа древнего человека. Свои выводы ученые сделали на основании расшифровки полного генома, сохранившегося в двух образцах тканей древнего человека из Денисовой пещеры — фаланговой кости пальца руки и коренного зуба. По данным ученых, новый тип людей является родственным неандертальцам и обитал около 50 тысяч лет назад. После раскопок в Денисовой пещере была предложена новая модель эволюции человека.
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