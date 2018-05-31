Нашедший Денисовского человека академик удостоен ордена Александра Невского

Выдающийся российский ученый академик Анатолий Деревянко, первооткрыватель нового типа древних людей — Денисовского человека, награжден орденом Александра Невского , соответствующий президентский указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анатолий Деревянко награжден орденом за заслуги в развитии науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

В 2010 году стало известно о сенсационной находке в Денисовой пещере в Алтайском крае . Пещера 50-тысячелетней давности находится в одной из гор в 250 километрах от города Бийска в долине реки Ануй. Раскопки в ней начались в начале 1980-х годов, после того, как стало понятно, что территория Алтая в силу благоприятных природных условий в далекой древности была местом пребывания предков современного человека.

В пещере ученые нашли останки ранее неизвестного типа древнего человека. Свои выводы ученые сделали на основании расшифровки полного генома, сохранившегося в двух образцах тканей древнего человека из Денисовой пещеры — фаланговой кости пальца руки и коренного зуба. По данным ученых, новый тип людей является родственным неандертальцам и обитал около 50 тысяч лет назад. После раскопок в Денисовой пещере была предложена новая модель эволюции человека.