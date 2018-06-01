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Космонавт показал Крымский мост с орбиты
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Космонавт показал Крымский мост с орбиты 

Lenta.ru 1 июня 2018
Фото: Антон Шкаплеров / Twitter
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с борта МКС. Снимок он выложил в своем Twitter.
«Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства Крымского моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», — подписал он свой твит.
Командир 55-й экспедиции МКС в воскресенье, 3 июня, вернется на Землю. Приземление запланировано на 15:40 мск.
1 июня на Крымском мосту произошло первое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем легковушки.
Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. Строительство началось в феврале 2016 года, и спустя два года, 16 мая, было открыто автомобильное движение. За день до этого президент России Путин проехал по мосту за рулем КамАЗа. Мост длиной в 19 километров признан самым протяженным в России.
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