Российскую бутылку воды приняли за лупу

Журналисты «Фонтанки» проверили бутылку воды «Святой источник», выпущенную к чемпионату мира по футболу. Оказалось, что выбранная производителем форма в виде футбольного мяча наиболее огнеопасна, так как она представляет собой идеальную линзу, что в случае оставления бутылки на солнце может привести к пожару.

Сотрудники издания провели эксперимент, оставив бутылку с водой на солнце таким образом, чтобы проходящий через нее световой пучок падал на какие-либо предметы — ими стали бумага и спичечный коробок. В результате они вспыхнули в течение одной минуты.

«Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка это половинка от нее — цилиндрическая линза», — отметил преподаватель кафедры общей физики СПбГУ Виктор Карасев.

Поводом для опыта стал случай, о котором «Фонтанке» рассказали читатели, столкнувшиеся с опасным воздействием бутылки. Они оставили ее на полу в офисе, и когда на нее начало светить солнце, почувствовался запах чего-то паленого.

Издание сообщило о своих наблюдениях производителю, но в компании ответили, что их продукт соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам, поскольку на этикетке указана рекомендация хранить его в затемненном помещении.