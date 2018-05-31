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Ученые узнали, кто верит в конспирологические теории
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Ученые узнали, кто верит в конспирологические теории 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Среди тех, кто придерживается теорий заговоров, оказалось больше всего людей, не одобряющих социальные изменения.
Социологи из Лихайского университета (Пенсильвания) провели исследование, определившее, кто склонен верить в конспирологические теории и какие доводы их могут переубедить. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Social Psychology.
Во время опроса специалисты попросили 404 гражданина США оценить, насколько хорошо они разбираются в политике. Затем этим же людям предложили детально объяснить свои представления, после чего первая часть опроса повторилась.
По словам профессора психологии Джессики Марш (Jessecae Marsh), те участники, которые высказывали большую уверенность в своем понимании политики, увереннее придерживались теории заговоров. Кроме того, она отметила, что второй этап исследования заставил многих респондентов утвердиться в своих взглядах:
«Участники, имевшие высокий уровень уверенности, после своего объяснения еще больше поддерживали теории заговоров, особенно если им не хватало фактических данных для объяснения процессов».
В предыдущем исследовании, проведенном этими же учеными, участвовали 3,5 тысячи человек. Все они имели гражданство Соединенных Штатов. Те из них, кто придерживался лозунгов «самые великие ценности Америки исчезают» и «в этой стране "настоящая Америка" умирает из-за тех, кто не разделяет ее ценности», чаще соглашались с утверждениями вроде «СМИ — это марионетка в руках власть имущих» и «ничто в политике не происходит случайно».
По мнению исследователей, такие убеждения может изменить информированность о реальных процессах в политической среде. Демонстрация ограниченности взглядов повлияет на суждения людей, убеждены ученые.
Ранее физик из Оксфордского университета подсчитал, что если бы четыре наиболее распространенные теории заговора действительно были справедливы, то все детали этих масштабных тайн быстро стали бы достоянием общественности.
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