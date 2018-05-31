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Найдено неожиданное лекарство от рака
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Найдено неожиданное лекарство от рака 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Яд и канцероген мышьяк способен лечить один из видов рака крови. К такому выводу пришли ученые из американского Северо-Западного университета. Выдержки из их работы опубликованы на портале Medical Xpress.
Специалисты обнаружили, что небольшие дозы триоксида мышьяка уничтожают раковые клетки, которые вызывают промиелоцитарный лейкоз. Для этого они создали частицы с соединением мышьяка и ввели их в кровоток, по которому частицы достигли раковых клеток и высвободили яд, уничтожив злокачественные, но не тронув здоровые клетки.
По мнению исследователей, мышьяк может помочь в лечении и других типов онкологии. Например, эксперименты на животных уже показали эффективность яда в борьбе с клетками рака легких, яичников и молочной железы.
10 дней назад ученые Университета штата Аризона обвинили людей в широком распространении рака. По их словам, использование пестицидов, а также деятельность человечества, приведшая к загрязнению воды и атмосферы, световому загрязнению, накоплению пластика и выделению радиационного излучения с ядерных установок, привела и к более широкому распространению онкологических заболеваний.
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