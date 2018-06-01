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Создан робот с живыми мышцами
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Создан робот с живыми мышцами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исследователи из Токийского университета создали биогибридного робота, созданного на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Устройство имитирует движения человеческого пальца, оно способно перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics.
Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток. Чтобы искусственный палец двигался так же, как человеческий, инженеры воспроизвели работу парных мышц — агонистов и антагонистов. Когда один из мускулов, входящих в пару, сокращается, другой расслабляется.
Материалом для мускулов робота стали тонкие гидрогелевые пластинки, покрытые миобластами крысы — молодыми мышечными клетками, из которых впоследствии развивается поперечнополосатая мышечная ткань.
Сустав нового робота может сгибаться почти на 90 градусов, это позволяет выполнять сравнительно сложные задачи. Сейчас робот способен приподнимать предметы и перемещать их.
Тем не менее, у живой ткани есть определенные ограничения: например, устройство может работать только в воде, потому что при постоянном движении мышца быстро изнашивается. Сейчас срок жизни искусственного мускула составляет не больше недели.
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