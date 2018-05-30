Открыта новая странная черта «убийцы динозавров»

Геологи открыли новую странную черту астероида-"убийцы динозавров"

Падение астероида на полуостров Юкатан в конце эпохи динозавров странным образом не повлияло на местную морскую флору и фауну, первые представители которой заселили кратер почти сразу после его образования, заявляют палеонтологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы обнаружили следы того, что жизнь появилась на дне кратера буквально через пару лет после падения астероида, что стало большой неожиданностью для нас. Подобное открытие показывает, что последствия подобных катаклизмов, как и то, как природа восстанавливается после них, предсказать практически невозможно", — рассказывает Крис Лоуэри (Chris Lowery) из университета Техаса (США).

В конце мелового периода на Землю упал 10-километровый астероид, который "приземлился" в районе современного юга Мексики , оставив за собой 180-километровую воронку глубиной в 20 километров, которая была впоследствии затоплена водами океана. Падение астероида было примерно равно по силе взрыву сотен тысяч атомных бомб с общей мощностью в 240 миллионов мегатонн тротилового эквивалента.

Оно породило мощнейшие цунами и облако из пыли, которое закрывало Землю несколько десятков лет, а также к массовым извержениям вулканов в будущей Индии , выбросивших еще больше пепла и пыли. Все это привело, как считает большинство, но не все геологи, к массовой гибели растений, а затем и всех крупных животных с массой тела больше, чем 25 килограмм.

Как отмечает Лоуэри, сегодня ученые считают, что этот катаклизм должен был привести к попаданию огромного числа токсичных соединений металлов, углекислоты и прочих вредных газов в воду мирового океана. Это сделало его почти необитаемым на протяжении нескольких сотен тысяч лет, и уничтожило почти всю мезозойскую морскую флору и фауну.

В этом сегодня никто не сомневается, так как пласты морских пород, сформировавшихся на дне Карибского моря и Атлантики в последующий миллион лет, почти не содержат в себе останков планктона и многоклеточных животных. Лоуэри и его коллеги выяснили, что подобные выводы были преждевременными, изучив структуру отложений в самом "эпицентре" катаклизма — на дне кратера Чиксулуб.

Подводные раскопки на его территории начались несколько лет назад, и недавно геологам удалось извлечь первые нетронутые образцы пород, сформировавшиеся на дне моря в первые эпохи после падения астероида.

К большому удивлению ученых, им удалось найти панцири планктона и прочие следы жизни не только в верхних слоях пород кратера, но и на его самом дне. Их расчеты показывают, что фитопланктон вернулся в окрестности Чиксулуба буквально сразу после падения астероида, а вся флора и фауна восстановились примерно через 30 тысяч лет после этой катастрофы.

Столь молниеносное восстановление экосистем, как отмечает Лоуэри, говорит о том, что падение астероида не сделало воды морей и океанов необитаемыми во всех уголках Земли. По всей видимости, Атлантика и Карибское море стали безжизненными по каким-то другим причинам, к примеру, в результате разрушения привычных цепей питания, а не потому, что вода стала токсичной и слишком кислой.

Все это говорит о том, что последствия подобных катаклизмов нельзя предсказывать в самом общем виде — их последствия, как показывает пример Чиксулуба, могут радикально различаться даже для соседних уголков планеты. Это заметно осложняет поиск причин и механизмов развития всех массовых вымираний в истории Земли, заключают ученые.