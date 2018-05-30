Ещё
Грызунов истребили на острове в угоду птицам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На острове Южная Георгия истребили грызунов ради спасения птиц 

ТАСС 5 часов назад
Фото: © pixabay.com/RolandKuck
Шотландская благотворительная организация South Georgia Heritage Trust (SGHT) официально объявила субантарктический остров Южная Георгия (входит в состав Британских заморских территорий) полностью очищенным от грызунов. Об этом говорится в пресс-релизе SGHT. Крупнейший в мире проект по уничтожению крыс, мышей, полевок завершился спустя десять лет после его начала.
Остров Южная Георгия практически необитаем, там нет постоянного населения, кроме двух десятков сменных сотрудников научно-исследовательских станций. Участок суши длиной около 170 км и шириной от 2 до 4 км является местом обитания для 98% антарктических морских котиков и половины морских слонов мира. На нем гнездятся четыре вида пингвинов, включая 450 тыс. пар королевских пингвинов, а также альбатросы, прионы, поморники, крачки, белые ржанки, буревестники и два островных эндемика, которые не встречаются больше нигде в мире: большой конек и желтоклювая шилохвость.
Остров был впервые исследован знаменитым мореплавателем Джеймсом Куком в 1775 году. С тех пор мыши и крысы, как неизбежные спутники человека, начали его заселение. Они проникали на берег вместе с охотниками за ластоногими и китобоями. Инвазивные животные — чужеродные виды, непреднамеренно завезенные людьми, быстро освоились и стали угрожать существованию местных видов. Особенно пострадали птицы, которые не имели прежде естественных врагов и безбоязненно устраивали гнезда на голой земле или в норах. Завезенные хищники, поедая яйца и птенцов, практически свели их популяции к нулю. Уцелеть удалось лишь тем птичьим колониям, которые располагались на близлежащих крошечных островках, куда грызуны не могли добраться.
В 2008 году организация South Georgia Heritage Trust (SGHT) приступила к разработке проекта Habitat Restoration Project по восстановлению утраченного биоразнообразия острова Южная Георгия. В 2011 году к нему присоединился американский природоохранный фонд Friends of South Georgia Island (FOSGI). Была поставлена задача — тотально уничтожить грызунов на площади в 1087 кв. км, при этом зона воздействия частично охватывала и горную местность со сложным рельефом.
Первый экспериментальный этап операции провели в 2011 году. За 28 дней два вертолета разбросали 50 т отравленной приманки. Во время второго этапа в 2013 гоу за три с половиной месяца вручную и с воздуха раскидали уже 157 т ядовитого корма. В работах участвовали три вертолета и команда из 25 человек. К третьей фазе приступили в 2015 г. С помощью трех вертолетов распространили еще 95 т отравы. Завершающая стадия проекта — мониторинг, началась в 2017 г. В течение шести месяцев группа из 16 человек с помощью более чем 4600 специальных устройств обследовала остров, пытаясь найти выживших грызунов. Параллельно поиск вели три обученных собаки вместе с кинологами.
Согласно выводам специалистов SGHT, сделанным в апреле 2018 года, спустя два года после последнего применения ядовитой приманки следов инвазивных грызунов на острове Южная Георгия не обнаружено. Кроме того, в некоторых районах уже начали активно восстанавливаться популяции птиц. SGHT заявила, что намерена контролировать ситуацию и в дальнейшем, чтобы не допустить возвращения хищников.
Всего на реализацию проекта потратили 10 миллионов фунтов стерлингов ($13,3 млн) Деньги собрали в рамках благотворительности. Пожертвования делали частные лица, фонды, бизнес, а также правительство Великобритании, его вклад составил £885 тыс. ($1,2 млн).
"Этот успешный проект внушает уверенность и дарит надежду, что можно научиться справляться с инвазивными чужеродными видами во всем мире", — сказал лорд Гардинер, заместитель министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.
ТАСС: последние новости
Ученые заявили, что падение астероида привело к потеплению продолжительностью 100 тыс. лет РКЦ "Прогресс" изготовил шесть "Союзов" для запуска спутников компании OneWeb Умер побывавший на Луне астронавт NASA Алан Бин
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии67
Россия обратилась с просьбой к Донбассу159
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко192
На Украине продадут арестованный российский Boeing23
Чем российский бензин мешает Казахстану19
Новости партнеров
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение