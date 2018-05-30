Грызунов истребили на острове в угоду птицам

На острове Южная Георгия истребили грызунов ради спасения птиц

Шотландская благотворительная организация South Georgia Heritage Trust (SGHT) официально объявила субантарктический остров Южная Георгия (входит в состав Британских заморских территорий) полностью очищенным от грызунов. Об этом говорится в пресс-релизе SGHT. Крупнейший в мире проект по уничтожению крыс, мышей, полевок завершился спустя десять лет после его начала.

Остров Южная Георгия практически необитаем, там нет постоянного населения, кроме двух десятков сменных сотрудников научно-исследовательских станций. Участок суши длиной около 170 км и шириной от 2 до 4 км является местом обитания для 98% антарктических морских котиков и половины морских слонов мира. На нем гнездятся четыре вида пингвинов, включая 450 тыс. пар королевских пингвинов, а также альбатросы, прионы, поморники, крачки, белые ржанки, буревестники и два островных эндемика, которые не встречаются больше нигде в мире: большой конек и желтоклювая шилохвость.

Остров был впервые исследован знаменитым мореплавателем Джеймсом Куком в 1775 году. С тех пор мыши и крысы, как неизбежные спутники человека, начали его заселение. Они проникали на берег вместе с охотниками за ластоногими и китобоями. Инвазивные животные — чужеродные виды, непреднамеренно завезенные людьми, быстро освоились и стали угрожать существованию местных видов. Особенно пострадали птицы, которые не имели прежде естественных врагов и безбоязненно устраивали гнезда на голой земле или в норах. Завезенные хищники, поедая яйца и птенцов, практически свели их популяции к нулю. Уцелеть удалось лишь тем птичьим колониям, которые располагались на близлежащих крошечных островках, куда грызуны не могли добраться.

В 2008 году организация South Georgia Heritage Trust (SGHT) приступила к разработке проекта Habitat Restoration Project по восстановлению утраченного биоразнообразия острова Южная Георгия. В 2011 году к нему присоединился американский природоохранный фонд Friends of South Georgia Island (FOSGI). Была поставлена задача — тотально уничтожить грызунов на площади в 1087 кв. км, при этом зона воздействия частично охватывала и горную местность со сложным рельефом.

Первый экспериментальный этап операции провели в 2011 году. За 28 дней два вертолета разбросали 50 т отравленной приманки. Во время второго этапа в 2013 гоу за три с половиной месяца вручную и с воздуха раскидали уже 157 т ядовитого корма. В работах участвовали три вертолета и команда из 25 человек. К третьей фазе приступили в 2015 г. С помощью трех вертолетов распространили еще 95 т отравы. Завершающая стадия проекта — мониторинг, началась в 2017 г. В течение шести месяцев группа из 16 человек с помощью более чем 4600 специальных устройств обследовала остров, пытаясь найти выживших грызунов. Параллельно поиск вели три обученных собаки вместе с кинологами.

Согласно выводам специалистов SGHT, сделанным в апреле 2018 года, спустя два года после последнего применения ядовитой приманки следов инвазивных грызунов на острове Южная Георгия не обнаружено. Кроме того, в некоторых районах уже начали активно восстанавливаться популяции птиц. SGHT заявила, что намерена контролировать ситуацию и в дальнейшем, чтобы не допустить возвращения хищников.

Всего на реализацию проекта потратили 10 миллионов фунтов стерлингов ($13,3 млн) Деньги собрали в рамках благотворительности. Пожертвования делали частные лица, фонды, бизнес, а также правительство Великобритании , его вклад составил £885 тыс. ($1,2 млн).