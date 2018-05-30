Человечество ждет близорукость

Половина населения Земли будет близорукой к 2050 году, считает эксперт

К 2050 году 50% населения будет близоруким, такая ситуация во многом связана с развитием информационных технологий, заявила доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ , куратор межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова

Эксперт рассказала, что количество людей, страдающих миопией (близорукостью) увеличивается из года в год, так, в России за 10 лет среди детей и подростков число случаев миопии увеличилось в 1,5 раза.

"Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50% населения будет близоруким, 10% будут иметь высокую степень близорукости и порядка одного миллиарда человек будут слепы", — заявила она на международной конференции по теме "Миопию под контроль. Российский и зарубежный опыт", прошедшей в рамках форума "Здоровья нации".

Она рассказала, что близорукость — это наиболее частый дефект зрения, который встречается у каждого 3-4 взрослого жителя России (около 40% населения страны является близоруким по данным на 2017 год).

У школьников младших классов частота близорукости составляет 6-8%, у старших школьников увеличивается до 25-30%. В гимназиях и лицеях показатель достигает 50%.

Эксперт отметила, что эпидемия миопии подпитывается развитием информационных технологий.