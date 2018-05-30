В Китае нашли следы 5-тысячелетней цивилизации

В Китае доказали существование цивилизации пять тысяч лет назад

Результаты исследований команды китайских специалистов были представлены на конференции в Пекине, сообщает China Central Television.

Работа по изучению разделения труда, классовой дифференциации и распределения власти велась в течение пятнадцати лет. На основании археологических находок из Лянчжу, Таосы и Шимао, эксперты и заключили, что цивилизация зародилась в отдельных районах Хуанхэ 5 800 лет назад.