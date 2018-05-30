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В Китае нашли следы 5-тысячелетней цивилизации
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В Китае доказали существование цивилизации пять тысяч лет назад 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © AFP 2018 / STR
Результаты исследований команды китайских специалистов были представлены на конференции в Пекине, сообщает China Central Television.
Работа по изучению разделения труда, классовой дифференциации и распределения власти велась в течение пятнадцати лет. На основании археологических находок из Лянчжу, Таосы и Шимао, эксперты и заключили, что цивилизация зародилась в отдельных районах Хуанхэ 5 800 лет назад.
Также было установлено, что примерно 3 800 лет назад ранние цивилизации перекочевали в центральные области Китая, основав там мощные города, которые затем оказывали влияние на соседние области.
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