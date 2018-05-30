Хакер сдавал вирусы в аренду и стал миллионером

Специалисты компании «Доктор Веб» (Dr. Web) обнаружили киберпреступника под псевдонимом Faker, который обогатился, сдавая в аренду вирусы для платформы Steam. Сообщение о находке опубликовано в блоге компании.

Бизнес строился на подделке данных для аукционов-рулеток, где игроки продают и покупают различные предметы, необходимые в играх. Faker писал программы-боты, которые гарантированно выигрывали все ставки каждого лота. Интерес для покупателей такого ПО составляли дорогие атрибуты, которые позднее можно было продать за реальные деньги.

Хакер также написал несколько вредоносных алгоритмов, заточенных под хищение аккаунтов Steam и игровых принадлежностей. Они распространялись через фейковое приложение для голосовой связи, которое игроку предлагали установить после совместных баталий. Таким образом, завоевав доверие, злоумышленники могли выкрасть виртуальное имущество.

За определенную сумму злоумышленник передавал желающим вредоносное программное обеспечение и сопровождал его внедрение технически, включая доступ к административной панели. Аналитики подсчитали, что потраченные на аренду средства можно было окупить за одни сутки, а преступная схема могла принести разработчику миллионы.

Несмотря на сложность новых троянов, написанных хакером, антивирусные программы способны распознать угрозы компьютеру. Специалисты в области кибербезопасности рекомендуют как можно чаще обновлять защищающее ПО.