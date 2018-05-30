Apple блокирует обновления Telegram

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Apple блокирует обновления приложения Telegram 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: Фото: ТВ ЦЕНТР
Компания Apple блокирует обновления приложения Telegram в App Store с середины апреля, сообщается в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте мессенджера. Пользователи систем Android при этом продолжают получать обновления, передает "Интерфакс".
Роскомнадзор ранее потребовал от Apple в течение месяца "прекратить распространение в России приложения Telegram и рассылку его push-уведомлений". В противном случае ведомство грозится нарушить функционирование App Store.
13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории Росии за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Однако Telegram с некоторыми перебоями по-прежнему продолжает работать в России.
28 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо было закрыть Telegram, потому что с помощью этого приложения в апреле 2017 года был организован теракт в Санкт-Петербурге.
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