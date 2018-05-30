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Российские космодромы нашли нового гендиректора
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Назначен новый гендиректор оператора российских космодромов 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
И. о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор российских космодромов) вместо Рано Джураевой назначен Олег Майданович, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Джураева уволена с должности, временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Майданович», — сообщил источник РИА «Новости».
Майданович занимал должность заместителя генерального директора ЦЭНКИ по эксплуатации. С 2008 года по 2011 год он возглавлял космодром Плесецк, а до этого проходил службу на начальствующих должностях на космодромах Плесецк и Байконур.
Тем временем источник сообщил, что действующая Федеральная космическая программа России может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 млрд рублей в ближайшие три года.
«Недостаток планируемых к выделению Роскосмосу средств бюджетного финансирования от ранее запланированных параметров на ближайшие три года составляет около 150 млрд рублей. Речь идет о том, что по таким космическим программам как ФЦП «Развитие космодромов» и Федеральная космическая программа до 2025 года госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 млрд рублей меньше ранее запланированных объемов, в 2020 году — на 52 млрд рублей, в 2021 году — 75 млрд рублей меньше», — заявил источник. По его словам, речь идет о средствах, планируемых к утверждению в госбюджет и плановый период на 2019–2021 годы. «Недостаток средств финансирования уже становится причиной задержек создания межпланетных проектов, оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники», — сказал он.
В сложившейся ситуации, пояснил собеседник, либо предписанные Федеральной космической программой задачи не будут выполняться в отведенные сроки из-за отсутствия финансирования, либо придется пересматривать программу.
Напомним, 24 мая президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос», отметив, что считает важным укрепить команду госкорпорации специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему.
Позднее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов может оставить пост после проведения запуска к МКС, намеченного на начало июня.
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