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Обнаружена древнейшая перхоть
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Обнаружена древнейшая перхоть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Палеонтологи Университетского колледжа Корк (Ирландия) обнаружили самый древний случай перхоти у крошечного пернатого динозавра, который жил 125 миллионов лет назад. Об этом сообщает Fox News.
Ученые выявили небольшие чешуйки окаменелой кожи на скелете найденного в северо-восточной части Китая микрораптора — динозавра размером с ворону, который имел оперение на всех четырех конечностях. Анализ частиц с помощью мощного электронного микроскопа показал, что они идентичны перхоти, образующейся у современных птиц. Подобные образования найдены на останках двух других динозавров — бэйпяозавра и синорнитозавра, — а также примитивной птицы конфуциусорниса.
Как и перхоть человека, чешуйки, найденные у динозавров, являются отслоившимися корнеоцитами — клетками с большим содержанием кератина. Это доказывает, что динозавры, которые жили еще в середине юрского периода, начали адаптировать свой кожный покров к примитивным перьям. Корнеоциты постоянно обновлялись, что поддерживало защитные функции кожи.
В то же время, подчеркивают ученые, кератиновый слой был слишком плотный, что делало кожу не столь эффективной в терморегуляции по сравнению с современными птицами. Поэтому пернатые динозавры, скорее всего, не могли полноценно летать.
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