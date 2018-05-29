Обнаружена древнейшая перхоть

Палеонтологи Университетского колледжа Корк Ирландия ) обнаружили самый древний случай перхоти у крошечного пернатого динозавра, который жил 125 миллионов лет назад. Об этом сообщает Fox News.

Ученые выявили небольшие чешуйки окаменелой кожи на скелете найденного в северо-восточной части Китая микрораптора — динозавра размером с ворону, который имел оперение на всех четырех конечностях. Анализ частиц с помощью мощного электронного микроскопа показал, что они идентичны перхоти, образующейся у современных птиц. Подобные образования найдены на останках двух других динозавров — бэйпяозавра и синорнитозавра, — а также примитивной птицы конфуциусорниса.

Как и перхоть человека, чешуйки, найденные у динозавров, являются отслоившимися корнеоцитами — клетками с большим содержанием кератина. Это доказывает, что динозавры, которые жили еще в середине юрского периода, начали адаптировать свой кожный покров к примитивным перьям. Корнеоциты постоянно обновлялись, что поддерживало защитные функции кожи.

В то же время, подчеркивают ученые, кератиновый слой был слишком плотный, что делало кожу не столь эффективной в терморегуляции по сравнению с современными птицами. Поэтому пернатые динозавры, скорее всего, не могли полноценно летать.