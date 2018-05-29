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Мотор Hyperloop испытали в вакууме
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Студенты испытали мотор Hyperloop в вакууме 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Компания SpaceX запустила в 2015 году конкурс по созданию самой быстрой капсулы Hyperloop. Во время первого этапа изобретатели со всего мира придумывали и демонстрировали дизайн будущего поезда. Финалисты, отобранные организаторами, перешли к следующим этапам, которые проходили в январе и августе 2017 года.
Тогда команды соревновались в скорости своих прототипов. Победили инженеры Мюнхенского технического университета (Германия): их капсула добилась скорости 324 км/ч. Однако 31 августа прошлого года Илон Маск выложил результаты собственного испытания Hyperloop Tesla — его модель развила максимальную скорость в 355 км/ч. Заключительный этап конкурса назначен на 22 июля 2018 года. В нем примут участие 20 лучших команд.
Готовясь к финалу, студенты из Делфтского технического университета (Нидерланды) протестировали двигатель своего изобретения в вакуумной трубе Европейского космического агентства — VTC-1.5 Space Simulator. Длина камеры равна 3,5 метра, ее диаметр — два метра. Ранее студенты уже проверяли отдельные элементы сборки в вакууме, а теперь протестировали всю систему целиком. Один из авторов работы Рико Хагеман (Rico Hageman) объяснил необходимость осмотра:
«Мы хотели проследить за температурой контроллеров во время работы, а также за производительностью корпуса из углеродного волокна вокруг наших литиевых полимерных батарей. У них высокая плотность, но они неспособны работать при низком давлении. Кроме того, мы беспокоились о возникновении электрической дуги при высоком напряжении».
Испытания еще не окончились и продлятся несколько недель.
Футуристическая транспортная система Hyperloop — проект вакуумного поезда, который предложил в 2013 году Илон Маск. Теоретическая модель предсказывает возможность перевозки пассажиров со скоростью 1,2 тысячи км/ч. Компания Virgin Hyperloop One уже продемонстрировала внутренний дизайн своей капсулы пассажирского поезда.
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