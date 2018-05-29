Найден способ защитить мозг от космической радиации

Открыто лекарство, которое защитит мозг от воздействия космической радиации

Одной из главных проблем освоения космоса является не столько отсутствие кислорода и продуктов питания (все это успешно синтезируется и выращивается на той же МКС уже сегодня), а космическая радиация. Радиационный фон ионизирующего излучения за пределами защищающей нас магнитосферы в сотни раз выше, чем на поверхности нашей планеты. И тканью, которая больше всего подвержена воздействию космической радиации, является нервная ткань головного мозга, разрушающаяся крайне быстро. Но недавно было изобретено лекарство, которое поможет справиться с повреждением клеток мозга.

Нередко у людей, находившихся в космосе долгое время, наблюдаются расстройства когнитивных функций и ряд других неврологических отклонений. Именно с этими проявлениями и решили бороться ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они решили использовать экспериментальный препарат PLX5622, который в данный момент проходит клинические испытания в качестве средства против онкологических заболеваний. Принцип действия PLX5622 заключается в блокировании рецептора CSF1R, который вызывает активацию повреждений нервной ткани при радиационном поражении.

На базе одной из лабораторий NASA , а именно в NASA Space Radiation Laboratory в Нью-Йорке, эксперты изучили группу мышей. Их облучили сопоставимым с космическим уровнем радиации, а затем разделили на две группы. Одна на протяжении 15 дней получала PLX5622, а вторая оставалась без лечения. В итоге через 90 дней у второй группы, оставшейся без лекарства, начали проявляться отдаленные последствия облучения вроде нарушения когнитивных функций, расстройств нервной системы и восприятия, в то время как первая группа осталась полностью здорова.

В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что в мозговой ткани заболевших грызунов обнаружилось большое количество активированных иммуноцитов (микроглии) нервной системы, а также разрушение большого количества синапсов. Таким образом было высказано предположение о том, что PLX5622 подавляет активность микроглии, что не приводит к повреждению клеток мозга. Но самый большой полюс препарата состоит в том, что он защищает мозговую ткань даже спустя довольно длительное время после проведения курса лечения, а значит вполне пригоден для длительных космических миссий.