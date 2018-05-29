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Кардашьян написала научную статью
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Кардашьян написала научную статью 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Героиня американских реалити-шоу Ким Кардашьян, Сатоси Накамото (псевдоним создателя/создателей протокола биткоина) и доктор наук Томаш Плюскаль написали научную статью в соавторстве. Об этом сообщает блог Retraction Watch.
Статья под названием Wanion: Refinement of Rpcs опубликована в журнале Drug Designing & Intellectual Properties International Journal.
Как рассказал Retraction Watch Плюскаль, он всегда считал, что «научные таланты Ким немного недооцениваются», поэтому хотел предоставить ей возможность «показать эту неизвестную сторону». Сотрудничество с Кардашьян он назвал «очень продуктивным».
По словам ученого, так как Кардашьян — очень занятой человек, они не смогли встретиться лично и общались в Instagram.
На вопрос о том, на что намекает слово «wanion» («месть» или «чума» по словарю Уэбстера), Плюскаль ответил, что «не будет портить сюрприз и предлагает всем внимательно прочитать статью».
Как отмечает N+1, ученый признал, что статья создана с помощью программы SCIgen, генерирующей «бессмысленные, но грамматически верные тексты статей в сфере информационных технологий». По данным N+1, неизвестно, уведомлена ли Кардашьян о том, что ее имя появилось среди авторов научной статьи.
В Retraction Watch отметили, что многие могут счесть статью «уловкой» Плюскаля для увеличения Индекса Кардашьян (K-index). K-index представляет собой меру несоответствия между интересом соцсетей к учёному и его статистикой публикаций. Индекс сравнивает число подписчиков учёного в Twitter с количеством цитирований его публикаций.
Плюскаль заявил, что у него нет учетной записи в Twitter, поэтому его K-index «по определению равен нулю». «И я надеюсь, что он останется таким», — заключил он.
Комментарии1  Ещё 6 источников 
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