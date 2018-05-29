Найдено тело погибшего при извержении Везувия

В Помпеях найдено тело мужчины, погибшего при извержении Везувия почти 2 тыс. лет назад

Останки жителя древнеримского города Помпеи, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году н. э., обнаружены в ходе раскопок в ставшем археологическим парком мертвом городе. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA, ссылаясь на документ, обнародованный группой археологов.

Речь идет о мужчине, которому, как полагают ученые, на момент гибели было около 35 лет, и который, вероятно, имел проблемы с ногой. Возможно, это не позволило ему покинуть город, когда началось извержение. В момент трагедии он находился на улице. Специалисты называют эту находку невероятной.

Ранее в ходе раскопок ученые уже находили обугленные тела жертв природного катаклизма, которые хорошо сохранились под слоем земли. Многие из них были обнаружены в том же положении, в котором находились в момент гибели. Сейчас эти артефакты, свидетельствующие о трагедии античных времен, хранятся в Национальном музее археологии в Неаполе . Считается, что на момент извержения Везувия в Помпеях жили от 12 до 20 тыс. человек.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 гг. до н. э.). Раскопки Помпеи продолжались на протяжении XVIII и ХIХ веков. Они продолжаются до сих пор, поскольку пока около 20% города остаются под землей.