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Космонавта Тихонова второй раз заменят контейнером
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Космонавта Тихонова второй раз заменят грузовым контейнером 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российского космонавта Николая Тихонова в пилотируемом корабле «Союз» второй раз заменят на грузовой контейнер, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«Полет Тихонова вместо осени этого года может состояться осенью 2019 года, когда для этого сложатся возможности — появится второе свободное место для неопытного космонавта», — сказал собеседник.
Космонавт должен был полететь к МКС в сентябре 2017 года, однако в связи с сокращением численности российского экипажа его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер. Второй раз космонавт начал готовиться к планируемому на 2018-й полету осенью 2017-го. Сейчас вместо него снова решили отправить в космос грузовой контейнер.
Полет Тихонова, пояснил собеседник, привязан к отправке к МКС российского модуля «Наука». По словам источника, пока нет официального решения межведомственной комиссии об исключении Тихонова из экипажа и переназначения его на следующий год.
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», запуск которого последние 12 лет регулярно откладывается, вместе с создаваемыми «Причалом» и научно-энергетическим модулем должен стать основой для российской национальной орбитальной станции после прекращения работы МКС.
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