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Умер нобелевский лауреат Енс Скоу
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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Енс Скоу 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP photo/Jonas Ekstromer
Датский ученый Енс Кристиан Скоу, удостоившийся Нобелевской премии по химии за 1997 год, скончался в понедельник в возрасте 99 лет. Сообщение о его смерти распространил во вторник утром сайт Орхусского университета, почетным профессором которого был Скоу.
Датчанин получил престижную награду за открытие натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы в 50-х годах прошлого века. Этот фермент встречается в клетках всех животных и отвечает за перенос ионов натрия и калия через клеточную мембрану. Премию Скоу разделил с американским исследователем Полом Бойером и британцем Джоном Уокером. Они были награждены за описание роли ферментов в механизме синтеза аденозинтрифосфата — главного переносчика энергии в клетках живых существ.
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