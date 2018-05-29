Умер нобелевский лауреат Енс Скоу

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Енс Скоу

Датский ученый Енс Кристиан Скоу, удостоившийся Нобелевской премии по химии за 1997 год, скончался в понедельник в возрасте 99 лет. Сообщение о его смерти распространил во вторник утром сайт Орхусского университета, почетным профессором которого был Скоу.

Датчанин получил престижную награду за открытие натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы в 50-х годах прошлого века. Этот фермент встречается в клетках всех животных и отвечает за перенос ионов натрия и калия через клеточную мембрану. Премию Скоу разделил с американским исследователем Полом Бойером и британцем Джоном Уокером. Они были награждены за описание роли ферментов в механизме синтеза аденозинтрифосфата — главного переносчика энергии в клетках живых существ.