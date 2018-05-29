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YouTube обвинили в участившихся убийствах
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YouTube обвинили в участившихся убийствах 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Jenny Kane / AP
Скотланд-Ярд обвинил социальные медиа в растущем числе убийств в Лондоне, связав их с активным распространением дрилл-музыки (поджанр хип-хопа). Об этом сообщает The Daily Mail.
Британские полицейские неоднократно обращались к представителям YouTube с просьбой заблокировать десятки рэп-клипов с миллионами просмотров, в которых маскированные банды угрожают друг другу жесткими текстами и оружием. За последние два года власти просили удалить около 60 видеороликов, однако администрация хостинга закрыла доступ лишь к 30 клипам, в которых она нашла нарушение политики сервиса.
Комиссар полиции Крессида Дик (Cressida Dick) связывает подобные клипы как минимум с одной атакой, в которой злоумышленники наносили ножевые ранения «с большой радостью и волнением». Дик заявила, что крупные веб-сервисы несут социальную ответственность за удаление контента, который провоцирует насилие.
Местный детектив Майк Вест (Mike West) рассказал, что правоохранительные органы отслеживают увеличение количества такого контента с сентября 2015 года. За это время они добавили в базу более 1,4 тысячи роликов, чтобы контролировать напряженность среди конкурирующих банд в Лондоне.
Дрилл-музыка — поджанр хип-хопа, который зародился в Чикаго и пришел на замену устаревшему гангста-рэпу. Дрилл-рэперы обычно читают о сложной жизни в плохих районах.
В апреле американцы обвинили YouTube в шпионаже за миллионами детей. Жители США были уверены, что сервис неправомерно собирал информацию о школьниках.
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