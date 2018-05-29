Создан растягивающийся материал для подушек безопасности

Новый материал, который изменит будущее автомобилей

Массачусетский технологический институт и BMW разработали новый надувной и растягивающийся материал, который способен изменить дизайн машин в будущем.

Сейчас в машинах используются подушки безопасности и специальное расположение кресел. Но надувным объектам нужен тонкий и растягивающийся материал, с которым бывает трудно работать, а потому инженеры раньше не предпринимали ничего слишком сложного или амбициозного в этом направлении.

В МТИ же сейчас работают над новым процессом под названием "Жидкие напечатанные пневматики", который может изменить текущее положение дел. В ходе него принтер выдавливает сжиженные материалы в сосуд с гелем, где форма объекта со временем застывает. Обычно трехмерные принтеры работают с твердым пластиком, но в лаборатории МТИ смогли напечатать стопроцентный силоксановый каучук, придавая ему сложные формы и оставляя внутри воздушные камеры, которые можно надувать или сдувать по заранее составленной программе.

Материал выглядит так, словно он живой и дышит. BMW тем временем уже довольно долго работает над концептами футуристических надувных машин. В одном таком концепте речь идет о машине с гибким внешним покрытием, способном изменять форму. В другом же — о приборной панели из движущегося надувного материала, который реагирует на препятствия впереди.

Новые надувные материалы могут полностью изменить дизайн салонов: в новых автомобилях по желанию владельца сиденья могут сливаться друг с другом, разворачиваться, приобретать различные конфигурации. Можно будет программировать жесткость или мягкость кресел, воздушных подушек и много чего еще. В Институте пока не рассказали, как конкретно BMW собирается использовать новую технологию, но возможностей у нее очень много.