«Сажень» вошла в международную лазерно-дальномерную сеть

Российская станция вошла в состав международной лазерно-дальномерной сети

Российская станция "Сажень-ТМ-БИС", входящая в состав Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в Крюгерсдорпе ( ЮАР ) включена в сеть международной службы лазерной дальнометрии (International Laser Ranging Service, ILRS), сообщает во вторник Роскосмос

" (Станция) успешно прошла квалификационные испытания на получение статуса действующей станции глобальной сети лазерной дальнометрии. Станции был присвоен идентификатор HRTL 7503, и она уже включена в состав сети ILRS", — говорится в сообщении.

"Сажень-ТМ-БИС" станет 11-й по счету российской станцией, включенной в глобальную сеть ILRS, которая в данный момент насчитывает 45 станций по всему миру. Российский сегмент сети, помимо станции в ЮАР, также включает две станции за рубежом, размещенных на территории космодрома Байконур Казахстане и Университета Бразилиа , и восемь станций, установленных на территории России

Лазерная дальнометрия — это способ измерения расстояний до объектов на основе свойства электромагнитных волн распространяться с постоянной скоростью. ILRS занимается поддержкой и координатным обеспечением спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и навигационных спутников.