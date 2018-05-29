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«Сажень» вошла в международную лазерно-дальномерную сеть
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Российская станция вошла в состав международной лазерно-дальномерной сети 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Роскосмос
Российская станция "Сажень-ТМ-БИС", входящая в состав Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в Крюгерсдорпе (ЮАР) включена в сеть международной службы лазерной дальнометрии (International Laser Ranging Service, ILRS), сообщает во вторник Роскосмос.
" (Станция) успешно прошла квалификационные испытания на получение статуса действующей станции глобальной сети лазерной дальнометрии. Станции был присвоен идентификатор HRTL 7503, и она уже включена в состав сети ILRS", — говорится в сообщении.
"Сажень-ТМ-БИС" станет 11-й по счету российской станцией, включенной в глобальную сеть ILRS, которая в данный момент насчитывает 45 станций по всему миру. Российский сегмент сети, помимо станции в ЮАР, также включает две станции за рубежом, размещенных на территории космодрома Байконур в Казахстане и Университета Бразилиа, и восемь станций, установленных на территории России.
Лазерная дальнометрия — это способ измерения расстояний до объектов на основе свойства электромагнитных волн распространяться с постоянной скоростью. ILRS занимается поддержкой и координатным обеспечением спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и навигационных спутников.
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