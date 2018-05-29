Астрономы описали проблемы инопланетной космонавтики

Немецкий астроном подсчитал, что для космических запусков с поверхности планет-суперземель потребуются ракеты невероятных размеров.

Число известных экзопланет приближается к 4000, большинство из них — газовые гиганты, похожие на Юпитер и Сатурн, и лишь незначительную часть составляют землеподобные планеты, в основном «суперземли», каменистые миры в несколько раз крупнее нашего. Обладая большой массой, они способны удерживать более плотную и толстую атмосферу, лучше защищающую поверхность, да и сама обширная поверхность теоретически дает больше возможностей для развития жизни.

Но если где-то на одной из суперземель жизнь развилась хотя бы до нашего земного уровня, то та цивилизация должна столкнуться с неизвестными на Земле проблемами. Майкл Хиппке (Michael Hippke) их Зоннебергской обсерватории в Германии подсчитал, что в силу высокой гравитации развитие космонавтики на суперземлях может быть крайне затруднено, а то и невозможно с существующими технологиями. Об этом астроном пишет в небольшой статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

В самом деле, наши ракеты-носители достигают массы в 50-150 раз больше массы своей полезной нагрузки — и связано это не столько с несовершенством технологий, сколько с принципиальными особенностями химического топлива, создающего реактивную тягу. В качестве примера Хиппке рассмотрел планету Kepler-20b массой 9,7 массы Земли. Ученый показал, что если на Земле ракете требуется около девяти тысяч тонн топлива для достижения второй космической скорости (необходимой на то, чтобы покинуть орбиту), то на Kepler-20b эта цифра достигает 55 тысяч тонн. Сверхтяжелая ракета, аналог земной Saturn V, которая доставляла американские экспедиции на Луну, здесь потребует уже 400 тысяч тонн топлива — очевидно, объемы вряд ли достижимые с инженерной точки зрения.